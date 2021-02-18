Пока вы не уснули: 

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Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации разрабатывается под грифом «секретно», пишет «Прайм» со ссылкой на опубликованные на сайте Минфина РФ документ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.

Латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Об этом в Twitter заявил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

На 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает РИА Новости. Журналисты сообщают, что известный актер скончался у себя дома в столичной квартире.