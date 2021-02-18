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Таджикистан обложит блогеров налогом 

Lenta.ru 2 часа назад
Таджикистан обложит блогеров налогом
Фото: Nozim Kalandarov / Reuters
Начальник главного управления Налогового комитета Таджикистана Шамсулло Кабирзода объявил о скором появлении в стране налога на ведение видеоблогов, пишет «Sputnik Таджикистан».
По его словам, сейчас в Таджикистане существует 29 страниц и каналов блогеров с аудиторией от 3 до 19 миллионов подписчиков. Им необходимо будет встать на учет в налоговые органы до 1 апреля, в противном случае могут последовать проблемы с законом.
Точную ставку налога для блогеров Кабирзода не назвал, однако заверил, что государство имеет полное право на долю дохода граждан от деятельности в сети. «Когда речь заходит о налогообложении блогеров, не может быть недопонимания», — сказал чиновник.
Ранее граждане Таджикистана получили легальную возможность откупаться от армии. Согласно новым поправкам в закон, призывник сможет получить военный билет, пройдя месячный платный курс как резервист. Стоимость новой услуги пока не раскрывается.
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В мире , Федеральная налоговая служба , ИА Sputnik , Таджикистан
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