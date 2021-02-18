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Янукович подаст в суд на Раду из-за заявления о потере Крыма 

РИА Новости Крым и ещё 1 22 часа назад
Янукович решил судиться с Радой из-за обвинений в потере Крыма
Фото: РИА Новости
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича намерены обжаловать в суде постановление Верховной рады по поводу годовщины киевского Евромайдана 2013-2014 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую компанию, представляющую интересы экс-главы государства.
Ранее украинский парламент принял постановление, согласно которому Евромайдан назван "одним из ключевых моментов украинского государственного строительства и выразителем национальной идеи свободы". Как утверждают авторы документа, политика Януковича и его режима якобы привела к "оккупации Россией Крыма и Донбасса".
Янукович в свою очередь заявил, что полную ответственность за потерю Украиной Крыма и войну в Донбассе несут предводители государственного переворота на Украине: Александр Турчинов, Петр Порошенко, Арсений Яценюк и другие деятели Евромайдана.

"Постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года является антиконституционным и в ближайшее время будет обжаловано нами в украинских судах, а в случае необходимости и в Европейском суде по правам человека", — говорится в заявлении юридической компании.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз, а также Турция не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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В мире , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Арсений Яценюк , Владимир Путин , ЕСПЧ , ЕС , Верховная Рада , Киев , Республика Крым
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