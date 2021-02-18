В Германии провели крупную операцию против чеченского клана

Сотни офицеров немецкой полиции провели крупную операцию против чеченских и арабских кланов в Германии. Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter

Более чем в 22 местах Берлина провели рейды: полицейские занимались расследованием о торговле оружием и наркотиками, расследованием налоговой инспекции и делом о стычках между людьми арабского и чеченского происхождения.

Следователи выдали более 20 ордеров на обыск в связи с организованной торговлей наркотиками и оружием. В результате рейдов были задержаны два человека.

Deutsche Welle пишет, что полиция вела расследование против «клана Реммо» — семьи арабского происхождения, известную своими связями с организованной преступностью. Предполагается, что члены этой группировки связаны с крупными ограблениями музеев в Берлине и Дрездене.