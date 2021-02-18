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В Германии провели крупную операцию против чеченских и арабских кланов 

Lenta.ru 11 минут назад
В Германии провели крупную операцию против чеченского клана
Фото: AP
Сотни офицеров немецкой полиции провели крупную операцию против чеченских и арабских кланов в Германии. Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
Более чем в 22 местах Берлина провели рейды: полицейские занимались расследованием о торговле оружием и наркотиками, расследованием налоговой инспекции и делом о стычках между людьми арабского и чеченского происхождения.
Следователи выдали более 20 ордеров на обыск в связи с организованной торговлей наркотиками и оружием. В результате рейдов были задержаны два человека.
Deutsche Welle пишет, что полиция вела расследование против «клана Реммо» — семьи арабского происхождения, известную своими связями с организованной преступностью. Предполагается, что члены этой группировки связаны с крупными ограблениями музеев в Берлине и Дрездене.
В начале февраля в Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических организаций, в том числе для «Имарат Кавказ». По результатам обысков полиция не выдала ни одного ордера на арест.
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Комментарии
В мире , Федеральная налоговая служба , Имарат Кавказ , Deutsche Welle , Берлин , Германия , Дрезден
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