СМИ сообщили о целенаправленном заражении молодых британцев COVID-19

Великобритании большую группу молодых людей специально заразят коронавирусом, чтобы детально отследить влияние инфекции на их организм, сообщает Associated Press. Эксперимент запланирован на конец марта.

Мероприятие поддержали члены Британского комитета по этике научных исследований. Известно, что для изучения особенностей коронавируса необходимо набрать примерно 90 совершеннолетних молодых людей до 30 лет.

Первый вопрос, который перед собой ставят исследователи, — какая доля вируса в организме вызывает ответную реакцию в виде формирования иммунитета. Вторая тема — особенности повторного заражения инфекцией. Добровольцев сначала вакцинируют, а затем попытаются заразить коронавирусом, попутно изучая детали происходящих изменений в организме. Таким образом ученые собираются выяснить, как можно избежать повторного заболевания COVID-19.

Инициативу британских исследователей уже позитивно оценили во Всемирной организации здравоохранения . По мнению экспертов, подобные эксперименты важны для разработки эффективных и безопасных вакцин. Инициаторы проекта в свою очередь напомнили, что подобные исследования проводились в эпоху распространения на Земле малярии, брюшного тифа и холеры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовали клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат призван устранить главный недостаток «Спутника V» — необходимость вводить два компонента с разницей в несколько недель. В основе вакцины — те же векторы-носители, что и в классическом «Спутнике». В ней также нет самого коронавируса, то есть заболеть им по-прежнему будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. Иммунитет сформировался у всех, кто его получил, а организм переносит препарат как обычную прививку.