Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Молодых британцев готовят к заражению коронавирусом 

Павел Тиунов 15 минут назад
СМИ сообщили о целенаправленном заражении молодых британцев COVID-19
Фото: Reuters
В Великобритании большую группу молодых людей специально заразят коронавирусом, чтобы детально отследить влияние инфекции на их организм, сообщает Associated Press. Эксперимент запланирован на конец марта.
Мероприятие поддержали члены Британского комитета по этике научных исследований. Известно, что для изучения особенностей коронавируса необходимо набрать примерно 90 совершеннолетних молодых людей до 30 лет.
Первый вопрос, который перед собой ставят исследователи, — какая доля вируса в организме вызывает ответную реакцию в виде формирования иммунитета. Вторая тема — особенности повторного заражения инфекцией. Добровольцев сначала вакцинируют, а затем попытаются заразить коронавирусом, попутно изучая детали происходящих изменений в организме. Таким образом ученые собираются выяснить, как можно избежать повторного заболевания COVID-19.
Инициативу британских исследователей уже позитивно оценили во Всемирной организации здравоохранения. По мнению экспертов, подобные эксперименты важны для разработки эффективных и безопасных вакцин. Инициаторы проекта в свою очередь напомнили, что подобные исследования проводились в эпоху распространения на Земле малярии, брюшного тифа и холеры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовали клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат призван устранить главный недостаток «Спутника V» — необходимость вводить два компонента с разницей в несколько недель. В основе вакцины — те же векторы-носители, что и в классическом «Спутнике». В ней также нет самого коронавируса, то есть заболеть им по-прежнему будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. Иммунитет сформировался у всех, кто его получил, а организм переносит препарат как обычную прививку.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии
В мире , ВОЗ , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение