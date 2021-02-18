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«Я не еду чего-то просить»: Лукашенко о предстоящей встрече с Путиным 

News.ru 22 минуты назад
Лукашенко отрекся от плана просить у России $3 млрд
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в кредит $3 млрд Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться с ним в 20-х числах февраля.

Хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить, — заявил глава Белоруссии. Его слова приводит БелТА.

Он также выразил надежду, что во время визита в Россию встретится с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Лукашенко отметил, что соответствующая договорённость присутствует.
Обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства, — отметил политик.
Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит реагировать на западные санкции. Он подчеркнул, что те детали, к которым из-за «санкций» будет затруднён доступ, в течение трёх или пяти лет будут произведены как в России, так и в Белоруссии.
До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Комментарии 7
В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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