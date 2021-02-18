Лукашенко отрекся от плана просить у России $3 млрд

Хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить, — заявил глава Белоруссии. Его слова приводит БелТА.

Обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства, — отметил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит реагировать на западные санкции. Он подчеркнул, что те детали, к которым из-за «санкций» будет затруднён доступ, в течение трёх или пяти лет будут произведены как в России, так и в Белоруссии.

До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.