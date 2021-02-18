Оппозиция в Грузии потребовала досрочных выборов в парламент

Грузинская оппозиция потребовала провести досрочные парламентские выборы. Об этом 18 февраля сообщает « Sputnik Грузия ».

«Мы остаемся верными необратимым изменениям, которые выведут страну из кризиса — новые досрочные выборы, которые приведут в порядок все сферы, — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. — Поэтому от имени всех оппозиционных партий заявляю: давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима и начнем переговоры о новых досрочных выборах».

Парламентские выборы прошли в Грузии осенью 2020 года. Оппозиция считает их сфальсифицированными и бойкотирует работу законодательного органа.

17 февраля Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции и дежурили там всю ночь, пообещав, что не дадут арестовать Мелию.