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Грузинская оппозиция потребовала провести досрочные выборы в парламент 

Lenta.ru 1 час назад
Оппозиция в Грузии потребовала досрочных выборов в парламент
Фото: Reuters
Грузинская оппозиция потребовала провести досрочные парламентские выборы. Об этом 18 февраля сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы остаемся верными необратимым изменениям, которые выведут страну из кризиса — новые досрочные выборы, которые приведут в порядок все сферы, — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. — Поэтому от имени всех оппозиционных партий заявляю: давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима и начнем переговоры о новых досрочных выборах».

Парламентские выборы прошли в Грузии осенью 2020 года. Оппозиция считает их сфальсифицированными и бойкотирует работу законодательного органа.
17 февраля Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции и дежурили там всю ночь, пообещав, что не дадут арестовать Мелию.
18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку, заявив о несогласии с решением о задержании Мелии. МВД отложило заключение оппозиционера под стражу.
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В мире , Георгий Гахария , Ника Мелия , МВД , ИА Sputnik , Грузия
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