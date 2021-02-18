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Москва

Байден объявил о «возвращении Америки» на мировую арену 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 18 февраля 2021
Байден объявил о «возвращении Америки» на мировую арену
Фото: Reuters
Соединенные Штаты вернулись на мировую арену, заявил американский президент Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции в пятницу.

«Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — цитирует Байдена РИА «Новости».

Он добавил, что союз США и Европы должен оставаться «ключевым» в отношениях на международной арене.
Ранее новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
С начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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В мире , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Йемен , Китай , Москва , Париж , Саудовская Аравия , США , Франция
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