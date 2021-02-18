Белорусских журналисток отправили в колонию за стрим с акции

Белоруссии журналисток телеканала «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову отправили на два года в колонию общего режима за стрим с акции протеста. Суд рассмотрел их дело за три дня, передает Tut.by.

Судья также постановила уничтожить вещественные доказательства: ежедневники, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета, а также конфисковать технику и жилеты с надписью «Пресса».

На вопрос, понятен ли им приговор, подсудимые хором ответили: «За что это?»

Бахвалову и Чульцову задержали 15 ноября прошлого года, когда они вели прямой эфир из квартиры дома, возле которого образовался стихийный мемориал в память о жителе Минска Романе Бондаренко , погибшем после задержания.

Журналистки пять часов показывали, как собираются протестующие и проходят задержания. После разгона акции силовики зашли в квартиру и задержали корреспонденток. Им предъявили обвинение по статье — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

По версии следствия, Чульцова и Бахвалова организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта. Зачитывая информацию из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях», они организовали сбор протестующих «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов ».

Правозащитники признали журналисток политическими заключенными.