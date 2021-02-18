В США расследуют сокрытие смертей из-за коронавируса

Расследованием займутся ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин. Губернатора штата Эндрю Куомо заподозрили в намеренном сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых Нью-Йорка весной и летом 2020 года. ABC напоминает, что администрация отчитывалась о 8,7 тысячах умерших в этих учреждениях, однако этот показатель могли сознательно занизить в два раза.

Отмечается, что судебные повестки для дачи показаний уже отправили сотрудникам администрации губернатора, причастным к работе со статистикой заражений коронавирусом. Особое внимание уделят отчетности об умерших в домах престарелых.

16 февраля Куомо признал , что усилий властей могло быть недостаточно, из-за чего появился вакуум, которым «воспользовались политические противники». Губернатор подчеркнул, что берет на себя ответственность за то, что произошло.

В начале февраля ряд законодателей штата — в основном это были республиканцы — потребовали отставки Куомо. Они заподозрили его злой умысел, узнав, что аппарат губернатора не выдавал реальные данные о смертности в домах престарелых. Открытая информация была дана с заметным преуменьшением.