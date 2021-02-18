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Янукович назвал виновников потери Украиной Крыма и Донбасса 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Янукович назвал виновных в ситуации с Донбассом и Крымом
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович возложил вину за вхождение Крыма в состав России и войну в Донбассе на экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-руководителя СНБО Александра Турчинова. Заявление Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Янукович выразил уверенность, что спустя семь лет Майдан продолжает раскалывать Украину, а действия прежней и нынешней власти «подогревают и углубляют разделение».

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия», — подчеркнул бывший украинский лидер.

Он также констатировал, что более половины населения живет за чертой бедности, в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан, а «иностранцы диктуют украинской власти свои условия».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
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Комментарии
В мире , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Виталий Сердюк , Арсений Яценюк
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