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Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавируса 

ТАСС и ещё 1 18 февраля 2021
Иран запустит массовое производство российской вакцины
Фото: РИА Новости
Иран запустит производство российской вакцины от коронавируса нового типа для ее массового использования на территории страны. Об этом заявил глава администрации президента Ирана Хасан Роухани — Махмуд Ваези.
По его словам, производство начнется в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с РФ.

"Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса, — цитирует в пятницу Ваези агентство IRNA. — Этот проект будет реализовываться в соответствии с ранее достигнутым Ираном и Россией соглашением на данный счет. Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства. Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев".

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявлял, что Иран и Россия договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Стороны уже подписали договор о поставке Ирану российской вакцины, две партии которой прибыли в Тегеран 4 и 12 февраля.
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Комментарии 1
В мире , Хасан Роухани , Махмуд Ваези , ИА IRNA , Индия , Иран , Тегеран
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