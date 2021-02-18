Иран запустит массовое производство российской вакцины

"Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса, — цитирует в пятницу Ваези агентство IRNA. — Этот проект будет реализовываться в соответствии с ранее достигнутым Ираном и Россией соглашением на данный счет. Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства. Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев".