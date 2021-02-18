В Киеве сочли остановку «Северного потока—2» вопросом жизни и смерти

По мнению главы компании, завершение российского проекта якобы сделает Украину "беззащитной перед российской военной агрессией".

Коболев считает, что сейчас, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС якобы является "частью системы обороны" государства. Но в случае появления возможности изменения географии поставок газа в ЕС , утверждает глава "Нафтогаза", положение Украины изменится.

"Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить Северный поток — 2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан", — написал Коболев.

Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.