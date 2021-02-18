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Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни и смерти 

РИА Новости 40 минут назад
В Киеве сочли остановку «Северного потока—2» вопросом жизни и смерти
Фото: РИА Новости
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода "Северный поток — 2" — "вопрос жизни и смерти" для украинцев. Об этом он написал в Facebook.
По мнению главы компании, завершение российского проекта якобы сделает Украину "беззащитной перед российской военной агрессией".
Коболев считает, что сейчас, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС якобы является "частью системы обороны" государства. Но в случае появления возможности изменения географии поставок газа в ЕС, утверждает глава "Нафтогаза", положение Украины изменится.

"Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить Северный поток — 2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан", — написал Коболев.

«Как так можно?»: поляки заявили о необходимости «Северного потока — 2»
Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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В мире , Андрей Коболев , Нафтогаз , ЕС
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