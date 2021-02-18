Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Снос отеля и казино «Trump Plaza» сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 февраля в США в Атлантик-Сити снесли обанкротившийся отель и казино "Trump Plaza" с помощью контролируемого взрыва. Отель принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу. 39-этажный отель с казино обанкротился еще в 2014-м году. Власти города, где большинство поддерживает демократов, даже выставили на аукцион право нажать на кнопку детонатора. Правда, идею пришлось отменить из-за протестов бывшего владельца здания. Отель и казино "Трамп-Плаза" было открыто в 1984 году и много раз становилось ареной для громких боксерских поединков. Сам Трамп продал всю недвижимость в городе в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии.
В мире , Видео , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
04:29
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
Политика
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
00:47
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
Происшествия
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
02:20
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
Шоу-бизнес
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
02:40
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
В мире
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
01:43
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
Происшествия
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
00:17
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
Происшествия
Видео пожара на продуктовом рынке в Самаре
01:02
Видео пожара на продуктовом рынке в Самаре
Происшествия
Нападение жителя Тольятти на врачей сняли на видео
00:44
Нападение жителя Тольятти на врачей сняли на видео
Происшествия
Снос отеля и казино «Trump Plaza» сняли на видео
00:41
Снос отеля и казино «Trump Plaza» сняли на видео
В мире
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
00:33
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение