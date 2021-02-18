17 февраля в США в Атлантик-Сити снесли обанкротившийся отель и казино "Trump Plaza" с помощью контролируемого взрыва. Отель принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу. 39-этажный отель с казино обанкротился еще в 2014-м году. Власти города, где большинство поддерживает демократов, даже выставили на аукцион право нажать на кнопку детонатора. Правда, идею пришлось отменить из-за протестов бывшего владельца здания. Отель и казино "Трамп-Плаза" было открыто в 1984 году и много раз становилось ареной для громких боксерских поединков. Сам Трамп продал всю недвижимость в городе в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии.
Снос отеля и казино «Trump Plaza» сняли на видео
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