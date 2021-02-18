Трамп отказался говорить об участии в следующих выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.
«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», — передает ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Newsmax.
Республиканец также отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.
В субботу верхняя палата Конгресса США — Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса — Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия.
Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Трампу в Сенате, заявил, что даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем.