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Трамп высказался о возможности участия в выборах президента США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 10 минут назад
Трамп отказался говорить об участии в следующих выборах
Фото: EPA
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.

«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», — передает ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Newsmax.

Республиканец также отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.
В субботу верхняя палата Конгресса США — Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса — Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия.
Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Трампу в Сенате, заявил, что даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем.
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Комментарии
В мире , Митч Макконнелл , Кевин Маккарти , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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