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Депутат из Швеции призывает отстранить Белоруссию от Евровидения 

RT на русском 15 минут назад
Депутат из Швеции призывает отстранить Белоруссию от Евровидения
Фото: Reuters
Депутат из Швеции Карин Карлсбро начала собирать подписи в Европарламенте для того, чтобы затребовать лишить Белоруссию права участвовать в Евровидении. Об этом пишет портал Eurovoix.
Как отмечается, депутат от Либеральной партии является замглавы делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией. После сбора подписей она планирует направить письмо в Европейский вещательный союз.

«В этом письме будет содержаться требование запретить Белоруссии участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме этой весной», — говорится в сообщении.

Сама Карлсбро также выступила за то, чтобы Белтелерадиокомпания была исключена из Европейского вещательного союза, потому что глава компании Иван Эйсмонт находится под санкциями.
В январе совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею. ЧС должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге.
Также Международный олимпийский комитет решил временно запретить белорусскому лидеру, главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.
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Комментарии 1
В мире , Иван Эйсмонт , Александр Лукашенко , Европарламент , Нидерланды , Роттердам , Швеция
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