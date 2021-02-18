Янукович назвал виновных в ситуации с Донбассом и Крымом 

В среду парламент Украины сообщил о необходимости завершения расследования преступлений, совершённых во время «революции достоинств» и привлечь всех виновных в гибели людей к ответственности.

Янукович считает данное постановление Рады сомнительным. По его мнению, оно расколет украинское общество на победителей и побеждённых. Также экс-президент отметил, что тезис о том, что майдан является «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы», с учётом событий последних семи лет звучит издевательски.

Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе, — сообщается в тексте заявления Януковича.

Экс-президент Украины считает, что национального примирения не произойдёт до тех пор, пока власти Украины и Запад не признают правду о событиях 2014 года.