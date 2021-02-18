Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией , плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости»

Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».