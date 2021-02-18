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Москва

Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 30 минут назад
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток — 2» якобы «разделяет Европу».
Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».
Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток — 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что „Северный поток — 2“ — плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».
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В мире , Видео , Джеффри Пайетт , ЕС , РИА Новости , Александруполис , Болгария , Греция , США
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