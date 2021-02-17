В Иране произошло землетрясение 

Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в центральной части Ирана . Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 149 км к юго-востоку от города Шехре-Корд , где проживают 129 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Агентство Tasnim указало, что магнитуда землетрясения составила 5,6.

Как сообщает Tasnim со ссылкой на чрезвычайные службы, не менее 10 человек пострадали в результате землетрясения. По данным агентства, в городах Ясудж и Сисехт есть разрушения, в пострадавших районах перекрыты некоторые дороги, наблюдаются сбои в водо— и энергоснабжении. На место направлены машины скорой помощи.