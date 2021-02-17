Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки 

ТАСС и ещё 5 57 минут назад
Гейтс заявил о необходимости трех прививок от COVID-19
Фото: Reuters
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что для полной защиты от коронавируса может понадобиться третья фаза прививки, во время которой пациенту будет вводиться вакцина, модифицированная с учетом мутаций вируса.

"Главный вопрос сейчас — надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину, — отметил он в среду в эфире телеканала CBS, комментируя ситуацию с коронавирусом в США. — Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них".

Во вторник вышла новая книга Гейтса, посвященная борьбе с изменениями климата, под названием "Как избежать климатической катастрофы: имеющиеся решения и необходимые достижения". Ее публикация сопровождалась серией интервью основателя Microsoft американским и мировым СМИ, в которых он выступал с комментариями не только по вопросам глобального потепления, но и по другим вызовам, стоящим перед человечеством. Газета The New York Times подвергла книгу Гейтса критике из-за того, что высказанные там идеи насчет препятствий в борьбе с глобальным потеплением уже значительно устарели.
Билл Гейтс указал на глобальные угрозы помимо коронавируса
В США между тем нарастает страх перед новыми мутациями коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, считающийся в Соединенных Штатах главным экспертом в этой сфере, ранее не исключил, что имеющиеся вакцины могут оказаться не способны защитить человека от всех вариантов инфекции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на Совете Безопасности ООН по проблемам борьбы с пандемией также не исключил, что побежденная с помощью вакцины болезнь может в будущем вернуться, если не предотвратить ее мутирования.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
ТАСС: последние новости
В Киеве заявили о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым В Киеве заявили о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым Мадуро подтвердил, что намерен привиться вакциной "Спутник V" Мадуро подтвердил, что намерен привиться вакциной "Спутник V" В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству
Комментарии 59
В мире , Билл Гейтс , Антониу Гутерриш , Энтони Фаучи , Совбез ООН , ООН , Microsoft , CBS , New York Times , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
00:33
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
В мире США
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
00:43
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
Криминал Происшествия
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
00:44
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
Происшествия
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение