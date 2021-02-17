Гейтс заявил о необходимости трех прививок от COVID-19

"Главный вопрос сейчас — надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину, — отметил он в среду в эфире телеканала CBS, комментируя ситуацию с коронавирусом в США. — Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них".