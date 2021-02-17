ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано 348 тысяч случаев COVID-19 

В мире за последние сутки выявлено 348 150 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 109 217 366. Такие данные приводит 17 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё по меньшей мере 8251 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 413 912.

Накануне, по данным ВОЗ, было выявлено 225 803 случая заболевания, что стало самым низким показателям с начала сентября 2020 года