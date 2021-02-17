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Москва

Мадуро подтвердил, что намерен привиться вакциной «Спутник V» 

ТАСС и ещё 3 25 минут назад
Мадуро пообещал привиться вакциной «Спутник V»
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заявил, что вакцинируется российским препаратом от коронавируса "Спутник V", как только появится такая возможность.

"Я привьюсь вакциной "Спутник V". Мы с [супругой] Сесилией сделаем это, как только сможем", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале Мадуро в YouTube.

Ранее президент Венесуэлы сообщил, что 18 февраля в стране начнут прививать российским препаратом медицинский персонал.
Первая партия "Спутника V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины.
В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу "Спутника V" для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.
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В мире , Николас Мадуро , Российский фонд прямых инвестиций , Венесуэла
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