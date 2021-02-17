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США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты подали апелляцию на решение суда в Лондоне об отказе в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оргкомитет движения Don't Extradite Assange.

"Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на решение суда от 4 января", — указано в сообщении оргкомитета.

Движение также приводит заявление подруги Ассанжа Стеллы Морис, которая сообщает о намерении защиты просить у суда дополнительное время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.
4 января суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа.
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В мире , Wikileaks , РИА Новости , Лондон , США , Великобритания
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