На Украине ужесточат карантин из-за роста числа случаев СОVID-19 

Власти Украины приняли решение усилить карантин в ряде западных областей страны из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, уточнив, что речь идет о Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

В этих регионах усилят контроль за соблюдением карантина, "повысят способность медицинской системы принимать большее количество больных", цитирует ТАСС . Местные власти будут принимать решения об ограничениях посещений учебных заведений, работы заведений питания и отдыха, а также будут контролировать въезд/выезд из населенных пунктов.

Ранее на Украине сообщили о новой вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области. Из-за этого в регионе впервые откроют временный госпиталь для заболевших. Развернут 600 дополнительных коек, а временный госпиталь будет включать 250 мест.

За минувшие сутки украинские медики выявили 6,2 тысячи новых случаев коронавируса, что на 45,5% больше показателя предыдущего дня, когда зафиксировали 4,2 тысячи заразившихся. Общее число случаев COVID-19 за время пандемии на Украине достигло 1 287 141, умерли от осложнений — 24 852 человека.