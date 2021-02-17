В США снесли отель и казино Trump Plaza 

39-этажное здание в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), построенное 45-м американским президентом Дональдом Трампом , Trump Plaza, в котором располагались отель и казино, снесли по причине банкротства. Власти города при этом устроили из сноса настоящее представление.

Администрация Атлантик-Сити сначала собиралась устроить аукцион за право нажать на кнопку и планировала выручить за это до $1 млн Против организации торгов выступил хозяин здания Карл Ичан.

Отель и казино в Trump Plaza обанкротились в 2014 году и с этого времени здание было закрыто.

При этом ранее мэр Атлантик-Сити Марти Смолл заявлял, что снос здания приурочили к проигрышу Трампом президентских выборов. Однако в империи экс-лидера Штатов остаются ещё пять Trump Plaza.

Ранее американский конгрессмен-демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон подал иск в суд на экс-президента США Дональда Трампа. Политик считает, что бывший глава Белого дома вступил в сговор с ультраправыми организациями, чтобы подстрекать к беспорядкам в Вашингтоне 6 января, сообщал NEWS.ru.