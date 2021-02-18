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Москва

Украина хочет достроить дамбу для лишения Крыма поставок воды 

ТК «Звезда» и ещё 13 8 минут назад
На Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с главой Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.
В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения, отрезающие Крым от воды из реки Днепр. По словам Кориневича, украинские власти не намерены возобновлять водообеспечение полуострова. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в четырехлетний период начиная с 2020 на устранение проблем с водоснабжением в Крыму выделят 48 миллиардов рублей. В обеспечении полуострова путями поставок воды принимает участие, в частности, Министерство обороны России, специалисты которого участвуют в протягивании на территории сети линий магистрального трубопровода.
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В мире , Видео , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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