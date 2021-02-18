На Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с главой Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения, отрезающие Крым от воды из реки Днепр. По словам Кориневича, украинские власти не намерены возобновлять водообеспечение полуострова. Об этом пишет ТАСС.