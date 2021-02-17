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Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 31 минуту назад
Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами COVID
Фото: Reuters
Еврокомиссия приняла новый план по биологической защите стран Евросоюза для выявления и борьбы с новыми штаммами коронавируса, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator («Эйч-и-ар-эй инкубатор»)», — передает ее слова ТАСС.

Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран — Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Австралия , Бельгия , Брюссель , Гана , Дания , Иордания , Испания , Канада , Нигерия , США , Великобритания , Франция
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