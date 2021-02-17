Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами COVID

«Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator («Эйч-и-ар-эй инкубатор»)», — передает ее слова ТАСС.