Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Правитель Дубая на два года заточил дочь под стражу 

Lenta.ru 1 час назад
Правитель Дубая на два года заточил дочь под стражу
Фото: Wikipedia
Правитель Дубая, премьер-министр Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум два года назад заключил под стражу и с тех пор держит взаперти свою дочь Шейху Латифу бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пытавшуюся бежать из страны. Об этом она сама рассказала в снятом тайком видео для документального фильма телеканала «Би-би-си». Предоставленные британским вещанием кадры опубликовал у себя американский CNN.
В ролике 35-летняя женщина рассказывает, что ее держат на вилле, превращенной в тюрьму — узница, которую охраняют 30 полицейских, не может даже открыть ни одно из окон. Она постоянно находится в одиночестве и, по ее словам, не имеет доступа к медицинской помощи.
Последний раз ее видели на публике в 2018 году — на яхте у берегов Индии. После этого произошел совместный рейд спецслужб Индии и ОАЭ, с помощью которого силовики вернули принцессу в Дубай. Уточняется, что это была вторая ее попытка бежать: первую она совершила еще в 2002 году, будучи подростком.
После этого, в декабре 2018 года, ее навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Робинсон пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники Латифы убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства и опасна сама для себя.
Как напоминает CNN, дубайский правитель ранее уже возвращал домой беглую дочь: его старшая дочь от другой жены Шейха Шамса была похищена в Лондоне после бегства и силой возвращена в ОАЭ.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Последние новости
ЕСПЧ попросил Россию освободить Навального ЕСПЧ попросил Россию освободить Навального Матвиенко возмутилась информацией о ее пенсии в 450 тысяч рублей Матвиенко возмутилась информацией о ее пенсии в 450 тысяч рублей Верховная Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане Верховная Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане
Комментарии 13
В мире , ООН , CNN , Дубай , Индия , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение