Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На Ливию и Египет обрушился снегопад 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
На Ливию и Египет обрушился снегопад
Фото: ТАСС
Восток Ливии и несколько районов Египта накрыл снегопад, а температура воздуха резко упала. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, видеозапись с заснеженными пейзажами восточных районов Ливии, в том числе Джабаль Ахдар, разместил Национальный метеорологический центр страны. Ночью здесь температура опускалась до ноля градусов.
В Египте же снег прошел в городах Сиди-Баррани и Александрии, а также в центре Синайского полуострова в районе монастыря Сейнт-Катрин. Резкое понижение температуры сопровождал сильный ветер.
При этом синоптики ожидали снегопада и в Каире, однако в столице страны прошел ливень, а столбики термометров упали до +8 градусов. Улучшение погоды ожидается с четверга, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Машину насквозь проткнуло отбойником
00:43
Машину насквозь проткнуло отбойником
Происшествия В мире
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
01:52
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
Происшествия Криминал
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
00:30
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение