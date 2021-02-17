На Ливию и Египет обрушился снегопад 

Восток Ливии и несколько районов Египта накрыл снегопад, а температура воздуха резко упала. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, видеозапись с заснеженными пейзажами восточных районов Ливии, в том числе Джабаль Ахдар, разместил Национальный метеорологический центр страны. Ночью здесь температура опускалась до ноля градусов.

В Египте же снег прошел в городах Сиди-Баррани и Александрии, а также в центре Синайского полуострова в районе монастыря Сейнт-Катрин. Резкое понижение температуры сопровождал сильный ветер.

При этом синоптики ожидали снегопада и в Каире, однако в столице страны прошел ливень, а столбики термометров упали до +8 градусов. Улучшение погоды ожидается с четверга, отмечает издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии.