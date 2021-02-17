Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты

Испании тысячи людей вышли на улицу, чтобы принять участие в акции протеста. Митинги в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя прошли в нескольких городах Каталонии , в том числе, в Барселоне, Вике, Льейде, Реусе и Жироне.

В какой-то момент мирные акции в защиту рэп-исполнителя переросли в массовые беспорядки, в результате которых примерно 30 человек получили ранения, больше десятка задержаны.

Напомним, Пабло Асель был задержан силовиками в здании университета города Лериды в Каталонии. Молодого человека приговорили за оскорбление короля Испании и прославление леворадикального терроризма. Однако тот отказался сдаться в руки правоохранителей, после чего университет пришлось брать штурмом.