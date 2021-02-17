Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты

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Москва

Опубликовано видео многотысячного протеста из-за рэпера в Испании 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Испании тысячи людей вышли на улицу, чтобы принять участие в акции протеста. Митинги в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя прошли в нескольких городах Каталонии, в том числе, в Барселоне, Вике, Льейде, Реусе и Жироне.
В какой-то момент мирные акции в защиту рэп-исполнителя переросли в массовые беспорядки, в результате которых примерно 30 человек получили ранения, больше десятка задержаны.
Напомним, Пабло Асель был задержан силовиками в здании университета города Лериды в Каталонии. Молодого человека приговорили за оскорбление короля Испании и прославление леворадикального терроризма. Однако тот отказался сдаться в руки правоохранителей, после чего университет пришлось брать штурмом.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
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