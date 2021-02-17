Суд в Минске оставил Бабарико под стражей

Суд в Белоруссии отказал защите экс-председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико в изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом информирует БЕЛТА

По данным агентства, адвокат Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения на домашний арест, но суд его отклонил.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили , что Бабарико, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, не признал свою вину.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.