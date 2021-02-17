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На Кипре намерены впускать туристов из России «по зеленым паспортам» 

Павел Тиунов 1 час назад
На Кипре намерены впускать туристов из России «по зеленым паспортам»
Фото: ТАСС
Кипрские власти надеются организовать систему посещения страны российскими туристами, прошедшими вакцинацию от коронавируса, без предварительных тестов на COVID-19, сообщает ТАСС. Ранее аналогичное соглашение Кипр заключил с Израилем.
Сертификаты с отметками о проставленных прививках называют «зелеными паспортами». Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что в будущем планируется разрешить россиянам посещать страну по соответствующим документам. Вопрос в ближайшее время он намерен обсудить с главой МИД РФ Сереем Лавровым. Главное условие — россияне должны быть привиты вакцинами, одобренными в ЕС.
На минувших выходных аналогичное соглашение Кипр подписал с Израилем. С 1 апреля привитые израильтяне смогут посещать остров без предварительный тестов на коронавирус. Туристы также смогут избежать нахождения на карантине, что сегодня является обязательным условием по прибытии в страну. Аналогичное взаимодействие кипрские власти надеются наладить не только с Россией, но и с Великобританией.
В январе, как сообщал «СМИ», стало известно, что российские власти работают над законопроектом, согласно которому свободно покидать пределы страны смогут граждане по документу, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. До этого большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов». Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12% напротив поддержали инициативу, 29% заявили, что у них нет сформированной позиции по данному вопросу. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию. Кроме того, по их словам, наличие антител к COVID-19 в организме относится к разряду информации, содержащей медицинскую тайну.
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В мире , Никос Христодулидис , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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