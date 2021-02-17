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Украинские железнодорожники вышли на протест из-за низких зарплат 

Lenta.ru 29 минут назад
Украинские железнодорожники вышли на протест
Фото: страница «Укрзализныця» на Facebook
Около пяти сотен железнодорожников государственной компании «Укрзализныця» вышли на акцию протеста к зданию правительства Украины из-за низких зарплат и нарушения трудовых прав, пишет «Страна.ua».
Протестующие требуют от кабмина обеспечить выполнение отраслевого соглашения от 2019 года. Согласно принятому документу, зарплаты рабочих должны были каждый год увеличиваться не менее чем на 25 процентов, однако к настоящему времени они продолжают падать из-за пандемии и сокращения ставок.
Кроме того, демонстранты высказывают недовольство массовыми увольнениями и повсеместными нарушениями условий труда. Многих сотрудников руководство перевело на четырехдневную рабочую неделю, другие же лишились части положенных выплат за работу в тяжелых условиях.
Рабочие также подозревают правительство в намерении реорганизовать компанию с целью сократить расходы и провести более масштабные сокращения.

«Мы призываем акционера в лице Кабмина, услышать нас», — скандируют протестующие.

Отмечается, что на акции дежурят сотрудники правоохранительных органов. Информации о столкновениях демонстрантов с полицией не поступало.
Ранее на Украине одесские моряки устроили крупную акцию протеста из-за коррупции в сфере трудовых отношений и несоблюдения работодателями трудовых прав. Они потребовали от руководства страны отправить в отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и ряд других чиновников.
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В мире , Правительство Украины , Укрзализныця , МВД
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