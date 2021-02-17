Украинцы открыли сезон «вакцинного туризма» в России

Некоторые украинцы решили не дожидаться обещанной властями вакцинации и отправились прививаться «Спутником V» в Россию. Как пишут «Вести», вакцинация от коронавируса должна была начаться на Украине 15 февраля, но этого так и не произошло.

Киевский бизнесмен, совладелец местного торгового центра Александр Меламуд рассказал изданию, что скоро отправится в Россию за второй дозой прививки. По его словам, укол ему бесплатно сделали в прививочном пункте по загранпаспорту. Примеру Меламуда последовали многие украинцы, которые могут въехать в Россию благодаря близким родственникам-россиянам. По данным «Вестей», в «Интурист» уже обратились несколько зарубежных туроператоров с просьбой об организации туров в РФ для вакцинации.

Балтийское море замерзло в Польше

В районе польского курорта Мендзыздрое впервые за 25 лет замерзло Балтийское море. Как сообщает Euronews, береговая линия стала напоминать арктическую местность, многие поляки проделали долгий путь, чтобы полюбоваться этим.

«Мы приезжаем на море уже 25 лет, но еще ничего подобного не видели», — рассказала одна из туристок.

Тем временем в Греции температуры опустились до минус 20 градусов, власти страны призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

Французы задумались об электростанции на месте гибели советских солдат

Жители французского города Дантен спорят о том, можно ли построить ветряную электростанцию на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных, где погибли тысячи советских солдат. Об этом рассказало Politico.

Противники проекта заявили, что строить инфраструктурные объекты в таком месте неприлично — это стало бы буквально строительством «на костях». По данным правозащитников, на территории бывшего лагеря (более ста гектаров) могут находиться останки около 20 тысяч человек. В январе предварительные строительные работы свернули из-за критики, но в мэрии Дантена подчеркнули, что планируют использовать эту землю — ветроэнергетический проект может принести годовой доход в 42 тысячи евро.

Россиянка исполнила мечту в Эстонии

Портал Krasotka.ee рассказал историю жительницы Пскова Марии Мирович, которая переехал в Таллин, получила степень магистра по специальности управление предприятием и уже три года владеет успешным салоном красоты.

Мирович рассказала, что выбрала учебу в Эстонии из-за интересной программы и близости Таллина к Пскову — домой она могла ездить каждые две недели. Она написала бизнес-план и после магистратуры сразу же начала воплощать его в жизнь. «Бизнес-план и мои идеи имели успех, мы работаем уже третий год. <…> Но каким бы хорошо продуманным бизнес-план не был, без везения в нашей жизни никуда», — отметила Мирович. Ее следующая цель — открыть сеть салонов красоты в разных городах Эстонии.

В США призвали срочно «уничтожить» «Северный поток-2»

Экс-сотрудник Совета национальной безопасности США Райан Талли заявил, что команда Джо Байдена выбрала «правильную риторику» в отношении России: «Северный поток-2» у Байдена назвали «плохой сделкой для Европы» и пообещали, что США не «прогнутся» под Россию. Об этом сообщает National Review.