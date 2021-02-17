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Шарий назвал сволочью Зеленского 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Шарий назвал сволочью Зеленского
Фото: Reuters
Блогер и оппозиционный политик Анатолий Шарий прокомментировал действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца, и назвал «сволочью» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на своем канале в YouTube.
Политик рассказал, что в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на его партию, но отозвал его. По словам Шария, его однофамилец подвергся пыткам.
Он назвал происходящее тотальным беспределом и понадеялся, что «когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией».
Анатолий Шарий также высказал мнение, что за происходящим, в том числе за обвинением его в государственной измене, стоит украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он нашел самого главного изменщика Родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды. Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди видят, кто ты на самом деле», — заключил блогер.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского и заявила, что обладает доказательствами нарушения президентом Украины Конституции.
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В мире , Анатолий Шарий , Тарас Козак , Владимир Зеленский , СБУ
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