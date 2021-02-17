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Министр пообещала украинцам сокращение пенсий в 1,5 раза 

Павел Тиунов 47 минут назад
Министр социальной политики пообещала украинцам сокращение пенсий в 1,5 раза
Фото: РИА Новости
Через тридцать лет украинцы будут получать пенсии в 1,5 раза меньше, чем получают сегодняшние пенсионеры, заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Про ее словам, снижение показателей станет результатом демографического кризиса, сообщает Regnum.
Громкое заявление Лазебая сделала в ходе Пенсионного форума. Министр подчеркнула, что к 2055 году размер пенсий на Украине сократится в полтора раза из-за сокращения трудоспособного населения, делающего отчисления.

«Взносы оплачивают 13,2 млн наёмных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — пояснила она.

По ее словам, в будущем размер пенсии будет составлять не 28,7% от зарплаты, как сегодня, а всего 18%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», харьковчанин в эфире украинского телеканала «Наш» заявил, что пенсионеры в Крыму живут гораздо лучше, чем пенсионеры на Украине. По его словам, «коммуналка» на полуострове обходится дешевле, а выплаты и пособия от государства в несколько раз больше украинских аналогов. Мужчина призвал сограждан посмотреть, «что агрессор сделал в Крыму с украинцами». Он подчеркнул, что стоимость коммунальных услуг для крымчан в «десятки раз ниже». При этом жители полуострова получают от государства солидные выплаты, которые «в несколько раз выше» тех, что получают на Украине: в частности, материнский капитал и пенсии.
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В мире , ИА REGNUM
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