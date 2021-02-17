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На Украине может произойти экономический коллапс — Азаров 

ИА Regnum 50 минут назад
Азаров предупредил об экономическом коллапсе на Украине
Фото: РИА Новости
На Украине может произойти экономический коллапс. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 16 февраля в эфире телеканала 112.ua.
Он рассказал, что власти Украины не сделали ничего, чтобы обеспечить страну дешёвым углём в нужном количестве, а нынешнюю зиму удалось пережить только благодаря ситуации, сложившейся на рынке газа.
Азаров предупредил, что в данный момент цена на нефть активно растёт, а это значит, что цена газа может вырасти до $300−350 за тыс. кубометров.

«Экономика Украины войдёт в абсолютный коллапс. При таких ценах у неё нет запаса прочности», — отметил бывший чиновник.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика сможет пройти 2021 год без кредитов МВФ. Это, по его словам, не приведёт к катастрофе.
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В мире , Николай Азаров , Даниил Гетманцев , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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