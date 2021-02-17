Азаров предупредил об экономическом коллапсе на Украине

На Украине может произойти экономический коллапс. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 16 февраля в эфире телеканала 112.ua.

Он рассказал, что власти Украины не сделали ничего, чтобы обеспечить страну дешёвым углём в нужном количестве, а нынешнюю зиму удалось пережить только благодаря ситуации, сложившейся на рынке газа.

Азаров предупредил, что в данный момент цена на нефть активно растёт, а это значит, что цена газа может вырасти до $300−350 за тыс. кубометров.