Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах

Аномальные морозы атаковали США : 21 город на юге страны оказались во власти холодов. В Нескольких городах температура воздуха опустилась до минус 35 градусов.

Житель Техаса проехался по одному из населенных пунктов штата, сняв на камеру, как люди пытаются согреться в собственных машинах. Из-за отсутствия света и тепла в домах, американцы были вынуждены покинуть свои жилища и перебраться ночевать в автомобили. Видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Автор ролика заявляет, что сейчас штат превратился в страну третьего мира.