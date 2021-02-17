Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах

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Москва

Ледяной коллапс в США со спящими в машине людьми показали на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Аномальные морозы атаковали США: 21 город на юге страны оказались во власти холодов. В Нескольких городах температура воздуха опустилась до минус 35 градусов.
Житель Техаса проехался по одному из населенных пунктов штата, сняв на камеру, как люди пытаются согреться в собственных машинах. Из-за отсутствия света и тепла в домах, американцы были вынуждены покинуть свои жилища и перебраться ночевать в автомобили. Видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
Автор ролика заявляет, что сейчас штат превратился в страну третьего мира.
В мире , Видео , Общество , США
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