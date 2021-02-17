В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны России 

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО заявил представитель Пентагона на брифинге, стенограмма которого размещена на сайте Министерства обороны США.

«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для всех союзников в НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Она использует военную силу для достижения своих целей», — пояснил представитель Пентагона.

Он также обвинил Россию в том, что она «сеет хаос и сомнения, подрывая международный порядок».

При этом представитель Пентагона отметил, что американские власти намерены «работать с Россией для продвижения собственных интересов» и заставить ее «отвечать за безрассудные и агрессивные действия».