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Москва

В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны России 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны России
Фото: © flickr.com/ dbking
Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, заявил представитель Пентагона на брифинге, стенограмма которого размещена на сайте Министерства обороны США.

«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для всех союзников в НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Она использует военную силу для достижения своих целей», — пояснил представитель Пентагона.

Он также обвинил Россию в том, что она «сеет хаос и сомнения, подрывая международный порядок».
При этом представитель Пентагона отметил, что американские власти намерены «работать с Россией для продвижения собственных интересов» и заставить ее «отвечать за безрассудные и агрессивные действия».
Как сообщал «Рамблер», ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как сотрудничать с Москвой, так и активно ей противостоять. При этом он признал, что в диалоге с Россией приходится опираться на силу и твердость. Позиция сдерживания РФ, которой придерживаются в НАТО, не противоречит самому факту ведения переговоров, добавил Столтенберг
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В мире , Йенс Столтенберг , Пентагон , НАТО
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