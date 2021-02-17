Во Франции ищут 100-летние дубы для восстановления Нотр-Дам-де-Пари

Во Франции ищут столетние дубы для восстановления сгоревшего шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари. При пожаре в 2019 году 96-метровый шпиль был полностью уничтожен.

Сам собор построен из камня и древесины. Каждая балка его вырубалась из цельного ствола дерева, причем датированы они XIII века. Для реконструкции шпиля в его оригинальном виде нужно найти около тысячи деревьев возрастом более 100 лет.

Как сообщает The Guardian, c поиском придется сильно поторопиться. В идеале дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, а затем сушить в течение 18 месяцев.

Деревья должны быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Несколько владельцев французских лесничеств уже предложили пожертвовать для реставрации собора деревья из своих плантаций.