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Миллионы американцев остались без электричества 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
3 млн американцев остались без электричества из-за шторма
Фото: Reuters
В США около 3,4 жителей остались без электричества после снежного шторма, который перегрузил энергосистемы, не подготовленные к подобным погодным явлениям. Об этом сообщает Associated Press.
Речь идет об американцах, проживающих в Техасе, Луизиане, Арканзасе и Миссисипи. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом». Жителей призвали жителей снизить использование основных электроприборов и выключать свет или неиспользуемую технику.
Кроме того, непогода вызвала серьезные нарушения в системах водоснабжения в техасских городах Хьюстон, Форт-Уэрт, Галвестон, Корпус-Кристи и в Мемфисе, штат Теннесси. Ожидается, что штормовой фронт принесет еще больше трудностей в некоторые районы Техаса, Арканзаса и нижней долины Миссисипи, прежде чем в четверг, 18 февраля, переместится на северо-восток.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас поставщики резко подняли цену на электроэнергию. Причиной взвинчивания цен стали рекордные для этого региона морозы. По данным Управления энергетической информации США, до недавнего времени средняя цена на электроэнергию в Техасе составляла немногим более 12 центов за киловатт-час (около 5,8 рубля). Однако в минувшую пятницу цена подскочила до 30 центов, а за выходные ценник вырос еще больше.
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В мире , Галвестон , Корпус-Кристи , США
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