3 млн американцев остались без электричества из-за шторма

США около 3,4 жителей остались без электричества после снежного шторма, который перегрузил энергосистемы, не подготовленные к подобным погодным явлениям. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет об американцах, проживающих в Техасе, Луизиане, Арканзасе и Миссисипи. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом». Жителей призвали жителей снизить использование основных электроприборов и выключать свет или неиспользуемую технику.

Кроме того, непогода вызвала серьезные нарушения в системах водоснабжения в техасских городах Хьюстон, Форт-Уэрт, Галвестон, Корпус-Кристи и в Мемфисе, штат Теннесси. Ожидается, что штормовой фронт принесет еще больше трудностей в некоторые районы Техаса, Арканзаса и нижней долины Миссисипи, прежде чем в четверг, 18 февраля, переместится на северо-восток.