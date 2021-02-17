На Украине продлили карантин до 30 апреля

Кабинет министров Украины продлевает общегосударственный карантин в стране до 30 апреля, а также возвращается к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом заявил в среду министр здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства Украины.

"Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года", — сказал он, представляя соответствующий проект постановления.

Документом также предлагается продлить до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации по всей стране. По словам Степанова, планируется также установить на территории Украины адаптивный карантин с разделом регионов на четыре зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.