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Москва

Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией 

RT на русском и ещё 3 29 минут назад
США задумали продвигать стратегическую стабильность вместе с РФ
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности с Москвой, несмотря на существующие разногласия.
Об этом он рассказал в интервью NPR.
По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России».
«Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям», — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400.
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В мире , Энтони Блинкен , Москва , США
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