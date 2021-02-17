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В Испании акция в поддержку рэпера переросла в беспорядки 

Российская Газета и ещё 1 7 минут назад
В Испании акция в поддержку рэпера переросла в беспорядки
Фото: REUTERS
Почти 30 человек пострадали в результате столкновений с полицией в нескольких испанских городах. А началось все с мирных демонстраций в поддержку рэпера Пабло Аселя, обвиненного ранее в терроризме.
Вечером 16 февраля акции протеста переросли в беспорядки. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, забрасывали полицию различными предметами.
Стражи порядка в ответ применили дубинки и резиновые пули. А в муниципалитете Вик несколько силовиков получили ранения, когда протестующие напали на полицейский участок. Всего в результате столкновений в Каталонии пострадали 17 полицейских и 16 демонстрантов, восемь из них доставлены в больницы, пишет ТАСС.
Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и высказывания, содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Чтобы избежать ареста, рэпер забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда.
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В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Испания , Каталония
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