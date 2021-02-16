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ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма»
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом». Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — передает слова Дюжаррика РИА «Новости».

Представитель ООН отметил, что каждое правительство заботится прежде всего о своем населении, что логично, однако благодаря международному сотрудничеству государства могли бы «продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира». «Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — заключил Дюжаррик.
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В мире , Антониу Гутерреш , Стефан Дюжаррик , ООН , РИА Новости , Израиль
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