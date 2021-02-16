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СМИ: на Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна 

ТАСС 1 час назад
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Фото: РИА Новости
Извержение вулкана Этна зафиксировано во вторник. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).
Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.
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В мире , Происшествия , Италия , Сицилия
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