На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна зафиксировано во вторник. Об этом сообщает агентство ANSA

Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA pic.twitter.com/AXVyjYYScp— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2021 По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.