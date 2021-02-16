На Украине призвали «выжимать максимум» из переговоров по Донбассу

Минский процесс сейчас скорее живой, чем мёртвый, он ещё не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины, — цитирует его РИА Новости.

Евросоюза в Ранее представители США ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки».

Дипломаты из европейских государств, входящих в Совбез, представили совместную декларацию, в которой возложили на РФ вину за нестабильность в Донбассе. В документе выражается озабоченность из-за «присутствия российских военнослужащих в украинских регионах».

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг все претензии и, в свою очередь, обвинил Киев в невыполнении условий Минских соглашений.

Как ранее писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.