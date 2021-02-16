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Москва

У Украины всплыли «логистические и бюрократические» трудности с вакциной 

ИА Regnum 47 минут назад
У Украины появились трудности с вакциной
Фото: РИА Новости
У Украины возникли трудности «логистического и бюрократического характера» с поставками вакцины против коронавируса, поэтому старт процесса вакцинации граждан несколько откладывается, заявил вечером 16 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Вместе с тем, чиновник уверен, что правительство точно начнет вакцинацию в феврале.

«Мы ожидали вакцину уже в середине февраля и рассчитывали, что начнем вакцинацию, исходя из подписанных документов (ориентировочно 15 февраля)… Но возникли трудности», — заявил министр.

Ранее сегодня на брифинге Степанов заявил, что с получением вакцины до 15 февраля возникли «технические проблемы», но высказал уверенность, что «они будут решены за несколько дней».

«Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 12 февраля министр здравоохранения в эфире украинского телевидения сообщил, что в Индии начался процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины, доставка планируется на 15−17 февраля.
5 февраля власти Украины заявили, что получили официальное подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.
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В мире , Максим Степанов , ИА REGNUM
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