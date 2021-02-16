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Москва

СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 

BFM.RU 3 часа назад
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене
Фото: пресс-служба президента Украины
СБУ объявила блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию о подозрении в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. У службы безопасности есть основания полагать, что Шарий «действовал по заказу иностранных структур». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Помимо подозрения по статье о госизмене политика также обвиняют по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
Сам Шарий уже отреагировал на эту информацию и поблагодарил СБУ за предъявление подозрения путем «публикации пропагандистского ролика в Telegram». Политик добавил, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела против него — чистая политика.
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В мире , Анатолий Шарий , ЕС , СБУ
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