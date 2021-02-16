СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 

СБУ объявила блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию о подозрении в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. У службы безопасности есть основания полагать, что Шарий «действовал по заказу иностранных структур». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Помимо подозрения по статье о госизмене политика также обвиняют по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».