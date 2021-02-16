Японское издание пожаловалось на «задравшую нос» из-за Курил Россию 

Японская газета Hokkaido Shimbun раскритиковала правительство страны за выбранный курс в отношениях с Россией . По мнению издания, Токио следует "принципиально пересмотреть подходы" к переговорам по Курильским островам.

"Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия "задрала нос". До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре (в 2018 году — Прим.ред.). А ведь сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести "ревизию" нашего внешнеполитического курса", — говорится в статье.

Под "односторонней уступкой" автор подразумевает заявление экс-премьера Синдзо Абэ , который по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договоренности ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. До этого официальной позицией Токио было требование вернуть четыре острова до заключения договора.

В статье отмечается, что сейчас ситуация якобы осложнена тем, что Япония, согласно заявлению генерального секретаря кабмина Кацунобу Като , намерена придерживаться "базового курса" и продолжать переговоры с Россией. В частности, автора материала обеспокоило "индифферентное отношение" японских властей к внесенной в российскую Конституцию поправке, запрещающей призывы к отчуждению федеральных территорий.

Российская сторона не раз призывала Японию признать итоги Второй мировой войны, согласно которым Южные Курилы вошли в состав СССР. В Москве подчеркивают, что российский суверенитет над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группами необитаемых островков сомнению не подлежит. Претензия Токио, в свою очередь, основывается на Трактате о торговле и границах 1855 года, согласно которому Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями.

В декабре 2016 года между лидерами России и Японии была достигнута договоренность об обсуждении совместной хозяйственной деятельности на островах при условии соблюдения юридических позиций обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы состоялся осенью 2019 года.